Стало известно о планах Джен Псаки уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/e97922e6-af06-11eb-a737-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Alex Edelman - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки рассказала о своих планах уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал CNN.

Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек, — приводятся слова Псаки в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода на портале.

Пресс-секретарь добавила, что она изначально договаривалась с командой Байдена о годичном сроке работы.

Псаки часто становилась объектом обвинений в непрофессионализме из-за многочисленных оговорок и пробелов в знании истории и географии, которые она демонстрировала во время брифингов в Белом доме.

Как сообщалось, однажды Псаки умудрилась на публике запутаться в медицинской маске. Казус произошёл 25 февраля на брифинге с журналистами. Перед тем как начать общение со СМИ, она некоторое время боролась с маской на лице, которую никак не удавалось снять. Как оказалось, виной всему стали крупные серьги, которые надела Псаки.