Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оконфузилась на брифинге

https://static.news.ru/photo/8972533a-7848-11eb-b127-96000091f725_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Известная своими многочисленными оговорками пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь попала в курьёзную ситуацию. На этот раз женщина запуталась в маске.

Казус произошёл 25 февраля на брифинге с журналистами. Перед тем как начать общение со СМИ, она некоторое время боролась с маской на лице, которую никак не удавалось снять. Как оказалось, виной всему стали крупные серьги, которые надела Псаки.

Хорошо, скажу вам, что серьги сложно носить с масками, так что потерпите немного, — заявила Джен Псаки, распутывая тесёмки.

После победы над маской она добавила, что для неё подобный случай будет уроком.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки оконфузилась на брифинге, перепутав Олимпиаду 2020 года в Токио, которая запланирована на лето, и зимние Игры в Пекине 2022 года. Журналистка спросила её про сохранность здоровья американских спортсменов. Представительница СМИ поинтересовалась, насколько безопасной для сборной США будет поездка в столицу Японии в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. На это Псаки ответила, что в настоящее время американские власти не рассматривают вопрос об изменении позиции по поводу участия национальной команды в пекинской Олимпиаде, писал NEWS.ru.