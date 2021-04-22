Псаки рассказала, будет ли Байден звонить Путину из-за Украины

https://static.news.ru/photo/cd4fb730-a3ab-11eb-8a58-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала на брифинге журналистам, собирается ли Байден звонить Путину по поводу границ Украины. Пока американский лидер делать этого не собирается, сообщает ТАСС.

Никаких предсказаний относительно звонка президенту Путину у меня нет, — заявила официальный представитель администрации США.

Звонить российскому президенту по поводу ситуации на границе Украины и России американский лидер не планирует. Но при этом Вашингтон рассчитывает на диалог с Москвой на высоком уровне.

По словам Псаки, на днях Байден и Путин уже провели беседу, в ходе которой президент США выразил свою обеспокоенность в связи с ситуацией на российско-украинской границе. И США здесь склоняются к деэскалации напряжённости как в российско-украинских, так и в российско-американских отношениях.

Поводом для волнения со стороны США стали сведения о завершении проверок войск на юго-западе России. Америка заявила, что будет отслеживать ситуацию, хотя учения завершаются и российские войска направляются в места дислокации.

Как сообщалось ранее, переброска Россией войск на южные рубежи страны заставила Запад серьёзно задуматься и оценить вероятные последствия, считает глава Центра международной безопасности при Институте мировой экономики и международных отношений, академик РАН Алексей Арбатов. США и Евросоюз после учений в Крыму хорошо представили, что было бы, пойди Россия дальше, и сделали соответствующие выводы.