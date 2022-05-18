Протестующие провели утреннюю зарядку на улицах Еревана

Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване / Фото Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Протестующие в Ереване провели утреннюю зарядку на улице Прошяна с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. С утра сотрудники полиции задержали почти 300 участников акций неповиновения, сообщает «Sputnik Армения».

Оппозиционеры блокируют улицы, пытаясь парализовать транспортное движение в столице. Один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что массовые задержания не останавливают участников акций. По его словам, приводу подвергаются в том числе и граждане, просто стоящие на тротуарах.

При этом замначальника армянской полиции Ара Фиданян опровергает заявления об остановке движения.

Ни Ереван, ни какая-либо государственная структура не парализованы. Полиция очень четко выполняет свои функции, и к чести для нее должен сказать, что до сих пор действия правоохранителей в целом были в рамках закона, — указывает Фиданян.

На данный момент оппозиция продолжает шествия и временно перекрывает улицы.

Накануне участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Никола Пашиняна. По словам Сагателяна, только за три часа утренних акций были задержаны порядка 600 человек, хотя полиция утверждала, что в числе задержанных числятся всего 414 человек. За утро 18 мая полиция уже задержала в Ереване около 280 человек.

Масштабные акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля с требованием отставки премьера Пашиняна, который заявлял о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. В них участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина».