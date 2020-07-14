Проституткам Боливии разрешили выйти на работу с новыми аксессуарами

https://static.news.ru/photo/441a55a4-c5eb-11ea-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Боливии секс-работницам пришлось обзавестись перчатками, прозрачными плащами и антисептиками, чтобы возобновить работу в условиях пандемии коронавируса.

Организация ночных работников страны разработала рекомендации, которые прописаны в 30-страничном руководстве по профилактике коронавирусной инфекции. Так, проституткам, помимо прочего, советуют выходить на работу в облегающих костюмах биобезопасности, передаёт Daily Mail.

Кроме того, власти Боливии просят отменить дневные ограничения на ведение бизнеса, внедрённые во время режима изоляции в столице страны Ла-Пасе. В настоящее время строгий ночной комендантский час всё ещё запрещает проституткам возобновлять работу в более привычное вечернее время.

По словам представительницы профсоюза работников секс-бизнеса Боливии Лили Кортес, у некоторых может не быть другого выбора, кроме как пойти на улицы, если нет возможности работать в легальных борделях.

Мы являемся частью боливийского общества. Мы — работники секс-бизнеса — женщины, тёти и бабушки, которые также должны беспокоиться о своих рабочих часах, — отметила она.

Ранее около 400 работниц секс-индустрии и владельцев борделей из Германии вышли на улицы Гамбурга с протестами. Они отстаивали право на возвращение к работе. Митингующие требовали разрешения на возобновление работы секс-отелей в стране после того, как их закрыли из-за пандемии коронавируса. Организатором митинга выступила Association of Sex Workers. Представители объединения также пожаловались на то, что длительное закрытие лицензированных заведений вынудило некоторых из проституток выйти на улицы.

Между тем власти Нидерландов разрешили возобновить работу предприятий в амстердамском квартале Де Валлен. В мире — особенно среди многочисленных туристов — он больше известен как «улица (или квартал) красных фонарей». Заведения легализованных в стране «особых услуг», которые были закрыты из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений в середине марта, должны были возобновить работу не ранее сентября, писал NEWS.ru.