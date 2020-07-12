Проститутки из Германии вышли с протестами на улицы Гамбурга

https://static.news.ru/photo/0ce1285c-c473-11ea-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/Global Look Press

Около 400 работниц секс-индустрии и владельцев борделей из Германии вышли на улицы Гамбурга с протестами. Они отстаивали право на возвращение к работе.

Митингующие требовали разрешения на возобновление работы секс-отелей в стране после того, как их закрыли из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них держали в руках таблички с лозунгами.

Старейшей профессии нужна ваша помощь, — было написано на одном из таких баннеров.

Организатором митинга выступила Association of Sex Workers. Представители объединения также пожаловались на то, что длительное закрытие лицензированных заведений вынудило некоторых из проституток выйти на улицы.

Проституция не несет в себе большего риска заражения, чем другие услуги, такие как массаж, косметология или даже танцы и контактные виды спорта, — добавили они.

В мае 2020 года NEWS.ru сообщал, что город-бордель растерял всех клиентов из-за пандемии коронавируса. Решение о закрытии публичных домов приняли власти Республики Бангладеш.