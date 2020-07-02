Проституткам Амстердама разрешили вернуться к работе

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Власти Нидерландов разрешили возобновить работу предприятий в амстердамском квартале Де Валлен. В мире — особенно среди многочисленных туристов — он больше известен как улица или квартал красных фонарей.

Заведения легализованных в стране «особых услуг», которые были закрыты из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений в середине марта, должны были возобновить работу не ранее сентября. Однако в связи со снижением числа новых заражений COVID-19 власти разрешили открыть бордели, салоны интимного массажа и прочие подобные предприятия не только в знаменитом квартале, но и по всей стране.

Определённое влияние оказали и жалобы на пошатнувшееся финансовое положение работников секс-индустрии, пишет The Guardian. Многие из них опасаются, что даже после возобновления работы доход не будет таким же как прежде. Это связано с тем, что значительное количество клиентов — это иностранные туристы, однако такие путешествия пока что не разрешены.

При этом добро на работу было получено с целым рядом оговорок. Так, например, перед оказанием услуг необходимо удостовериться, что посетитель не заражён коронавирусом. Помимо этого, необходимо соблюдать меры повышенной санитарной безопасности — после каждого клиента дезинфицировать все имеющиеся поверхности и дверные ручки.

Особых требований к ношению защитных масок нет, однако рекомендовано не дотрагиваться до лица, избегать поцелуев и прочих подобных контактов.

Сейчас в Амстердаме официально зарегистрировано около 7 тысяч работников секс-индустрии, все они платят подоходный налог и проходят регулярные медосмотры. Вместе с тем, в квартале Де Валлен готовы открыться пока не все заведения: некоторые члены «трудовых коллективов» на время карантина разъехались по своим странам и пока не могут вернуться обратно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё в феврале, до масштабного распространения коронавируса по Европе, городской совет Амстердама постановил выделить для публичных домов отдельные помещения комплекса зданий, окна которых будут обращены во двор. Переселение решено осуществить «по просьбам трудящихся», которые недовольны чрезмерно назойливым вниманием к себе туристов, не стремящихся воспользоваться услугами.

Кроме того, мэр города Фемке Халсема также задумалась над сокращением числа кофешопов, где путешественники могут купить и употребить ряд легализованных в стране наркотиков.

Зимой предполагалось внедрить все изменения уже летом. Однако теперь очевидно, что реализация планов затянется.