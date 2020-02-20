https://static.news.ru/photo/48e6c9da-5482-11ea-acf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Zaglitsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Известная своими улицами с витринами проституток столица Нидерландов уже через полгода останется без этой достопримечательности. Городской совет Амстердама постановил выделить для публичных домов отдельные помещения комплекса зданий, окна которых будут обращены во двор.

Власти столицы планируют создать комплекс эротических развлечений, у которого будет «большая стеклянная крыша для дневного освещения и наблюдения за звездами», сообщает The Guardian. Решение о переселении проституток принято по их же просьбе. Девушкам в последнее время всё чаще досаждает хамство туристов. Мешают они и местным жителям.

Я живу в Квартале красных фонарей с 1979 года. Сейчас по улице невозможно пройти нормально из-за толп. Я стараюсь не выходить вечером. Это больше не смешно. Почему я не переезжаю? Потому что я люблю мой дом, здесь до всего близко. Так почему я должна уезжать? — рассказала CNN 70-летняя жительница Амстердама Мартин Гроэн.

Мэр города Фемке Халсема также задумалась над сокращением числа кофешопов, где туристы могут купить и употребить ряд легализованных в стране наркотиков. Она хочет разгрузить центр города и привлечь внимание к достопримечательностям, которые обычно игнорируют гости Амстердама.

Город ежегодно посещают в среднем около 17 миллионов туристов, что сопоставимо со всем населением Нидерландов и в 16 раз больше численности амстердамцев, писал NEWS.ru.