https://static.news.ru/photo/c2b44abe-4f62-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silwen Randebrock/imagebroker.com/Global Look Press

Мэр голландского Амстердама начала бороться с доступными наркотиками и проституцией, которые легализованы в Нидерландах и привлекают миллионы туристов ежегодно.

Фемке Халсема задумалась над сокращением числа кофешопов, где туристы могут легально купить и употребить каннабис. Мэр хочет разгрузить центр города и привлечь внимание к достопримечательностям, которые игнорируют гости Амстердама, пишет Guardian.

Город ежегодно посещают в среднем около 17 миллионов туристов, что сопоставимо со всем населением Нидерландов и в 16 раз больше численности амстердамцев. Согласно опросам, запрет наркотиков сделает Амстердам менее привлекательным для 34% из них, а 11% туристов город потеряет навсегда.

По информации властей, сегодня многие кофешопы, не справляющиеся с количеством посетителей, вынуждены покупать наркотики на чёрном рынке. Поэтому введение ограничений, надеется Халсема, отрежет организованную преступность от финансовых потоков.

Кроме того, с 1 апреля мэрия Амстердама запретит проводить экскурсии в кварталах красных фонарей, где работают легальные бордели.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Нидерланды приняли рекордные 20 миллионов туристов. Чаще всего страну посещают граждане соседних Бельгии, Германии и Великобритании.