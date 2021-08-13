«Обсудят раздел Украины»: британцы о встрече Меркель и Путина

Ангела Меркель прилетит в РФ 20 августа с последним визитом в качестве канцлера ФРГ и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Читатели британского издания Daily Express в шутку назвали визит немецкого политика «прощальным отчётом перед начальством», а также высказались о возможных темах разговора, например о «разделе Украины, как это было с Польшей, между гитлеровской Германией и СССР» во время Второй мировой войны.

Британцы предположили , что стороны обсудят в том числе газопровод «Северный поток — 2».

Ей (Меркель. — NEWS.ru) просто нужно забрать свой последний зарплатный чек и, возможно, обсудить пенсионные выплаты, — острят подписчики таблоида.

В сентябре 2021-го в ФРГ состоятся выборы в бундестаг. После голосования станет известно имя нового канцлера. Скорее всего пост займёт нынешний лидер ХДС Армин Лашет, сменивший на этой должности Меркель. В статусе председателя Федерального правительства страны она находится с ноября 2005 года.

Союз налогоплательщиков Германии подсчитал, какой будет пенсия Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Глава бундестага будет получать порядка €15 тысяч или 1,3 млн рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что у канцлера также запланирован визит на Украину, где она проведёт переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским. Подробности предстоящего визита неизвестны. Поездки Меркель в страны Запада и Европу являются своеобразной «прощальной гастролью», поскольку на предстоящих в декабре выборах лидера партии ХДС она не будет выдвигать свою кандидатуру.