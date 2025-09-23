«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что встретился в США с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом. Встречи состоялись в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

Провел встречу с <…> Келлогом. Проинформировал о ситуации на фронте. Также коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности, взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, — подчеркнул политик.

С Георгиевой Зеленский обсудил вероятность использования замороженных российских активов в пользу Украины. Кроме того, украинский лидер побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Речь шла об урегулировании украинского кризиса, а также о торгово-экономическом сотрудничестве.

Ранее украинские аналитики предположили, что в ближайшем окружении Зеленского могут произойти серьезные кадровые перестановки. По их словам, возможно усиление роли первого вице-премьера Михаила Федорова, который способен стать лидером «тихого переворота».

До этого стало известно, что Зеленский и президент США Дональд Трамп 23 сентября проведут серию двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Позже американский лидер примет участие в многосторонней встрече, в которой будут задействованы представители Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.