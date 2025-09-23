«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 07:23

«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США

Зеленский заявил о встрече с Келлогом, главой МВФ и президентом Казахстана

Владимир Зеленский и Кит Келлог Владимир Зеленский и Кит Келлог Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что встретился в США с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом. Встречи состоялись в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

Провел встречу с <…> Келлогом. Проинформировал о ситуации на фронте. Также коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности, взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, — подчеркнул политик.

С Георгиевой Зеленский обсудил вероятность использования замороженных российских активов в пользу Украины. Кроме того, украинский лидер побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Речь шла об урегулировании украинского кризиса, а также о торгово-экономическом сотрудничестве.

Ранее украинские аналитики предположили, что в ближайшем окружении Зеленского могут произойти серьезные кадровые перестановки. По их словам, возможно усиление роли первого вице-премьера Михаила Федорова, который способен стать лидером «тихого переворота».

До этого стало известно, что Зеленский и президент США Дональд Трамп 23 сентября проведут серию двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Позже американский лидер примет участие в многосторонней встрече, в которой будут задействованы представители Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Владимир Зеленский
США
Кит Келлог
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, чем чревата для Израиля аннексия Западного берега Иордана
Власти одной страны хотят взимать плату «за добросовестность»
Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео
Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada Aura
Офицерский состав ВСУ попал под удар «Гераней» в Черниговской области
Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении
Москвичей предупредили о резком похолодании 23 сентября
Помощница учителя совратила школьника во время обеденного перерыва
Эрдоган указал НАТО, как надо общаться с Россией и Украиной
Актер Смольянинов погасил долг в 155 тыс. рублей
Крымский мост на время закрывали для автомобилистов
Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка
Еще один аэропорт прекратил работу из-за БПЛА вслед за гаванью Копенгагена
Генетики озвучили, в какие два этапа жизни происходит резкое старение
Россияне стали жертвой скрытой инфляции: как теперь обманывают в магазинах
Заминированные игрушки, охота на дрон ВСУ: новости СВО к утру 23 сентября
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 сентября: инфографика
ПВО сбила свыше полусотни украинских дронов над Россией
Лжесвященник хотел прорваться к президенту Польши в американском храме
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.