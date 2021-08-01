Профессора Гарварда раскритиковали за трансфобию

Директор по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симон Льюис ответила на слова профессора Кэрол Хувен о том, что существует лишь два пола — мужской и женский. Льюис сделала это в своём Twitter.

Она назвала высказывание Кэрол Хувен трансфобными и вредными, так как, например, существуют интерсексуалы, сочетающие женские и мужские половые признаки. Льюис выступает за безопасный язык, который никого не исключает, в рамках медицинской системы.

Инклюзивный язык, такой как «беременные люди», демонстрирует уважение ко всем, у кого есть возможность забеременеть, а не только к цисгендерным женщинам. Очень важно обучать студентов-медиков языку, учитывающему гендерные аспекты, так как они, безусловно, будут взаимодействовать с людьми, которые идентифицируют себя вне гендерной бинарной системы, — заявила Льюис.

Ранее стало известно, что канадский трансгендерный актёр Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, признался, что с детства ощущал себя мальчиком.