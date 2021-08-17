Профессор рассказал об опасности афганских беженцев для России

На сегодняшний день миграционный кризис Афганистана не угрожает России, но может дестабилизировать обстановку в соседних государствах, что может вызвать поток нелегалов в страну. Об этом Lenta.ru рассказал профессор ВШЭ и главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

Если «Талибан» (запрещён в РФ. — NEWS.ru) будет ужесточать политический режим в стране и совершать репрессии против этнических меньшинств, в среднеазиатские республики потянется поток мигрантов, — считает эксперт.

Логичным результатом этой ситуации станет то, что на фоне ухудшения экономической обстановки и возможной опасности войны из страны будут сбегать местные жители. Так, в свою очередь, уже было во время падения режима бывшего президента Афганистана, когда огромный поток таджиков хлынул через границы, спасаясь от гражданской войны, отметил профессор.

Основная цель афганских беженцев сейчас — это переселение в европейский регион, чтобы запросить убежище. Но большинство вряд ли смогут там ужиться, и им придётся переезжать в менее благополучные страны, в частности в Среднюю Азию. Это может обернуться катастрофическим наплывом беженцев в регион, резюмировал Казанцев.

Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны не высылать граждан Афганистана на родину. Речь идёт в том числе о тех людях, которым власти отказали в предоставлении убежища.