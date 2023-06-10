Зеленского обозвали «военной проституткой» после заявления о новом транше Пользователи Twitter назвали Зеленского «военной проституткой» после заявления о новом транше США

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении транша в размере $2,1 млрд от США. Глава Украины ранее в своем микроблоге поблагодарил хозяина Белого дома Джо Байдена за очередной пакет помощи. Многие американцы выразили недовольство тем, что власти Соединенных Штатов вновь тратят деньги налогоплательщиков на нужды Киева, передает РИА Новости.

Меня тошнит от нашей марионетки режима, которая продолжает отдавать миллиарды долларов, заработанных наших трудом, этому коррумпированному диктатору и преступнику, — возмутился юзер Skip Solis.

Ряд пользователей задались вопросом, почему США выделяют деньги властям Украины, которые своими действиями сами подрывают безопасность.

Зеленский подорвал «Северный поток — 2», и теперь он подрывает дамбу, требуя более $2 млрд для борьбы с наводнением. Прекратите финансирование Украины! — написал Shawn Quinn.

Некоторые крайне жестко высказались о Зеленском, упрекнув президента Украины в попытках извлечь выгоду из конфликта.

На самом деле ты просто военная проститутка. Ты продаешь трупы украинцев ради обогащения, — отрезал Blair Herd.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи США для Украины на сумму $2,1 млрд, который включает в себя системы ПВО, ракеты HAWK, артиллерийские снаряды, беспилотники, боеприпасы с лазерным наведением. Кроме того, сумма покроет расходы на обучение и техническое обслуживание западного вооружения.