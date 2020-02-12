https://static.news.ru/photo/0b1027e6-4df2-11ea-801f-fa163e074e61_660.jpg Минск, Белоруссия Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Житель Минска Арамаис Миракян рассказал историю, в которой пострадал из-за русского языка. Началось с того, что он обратился к продавцу магазина в Минске на белорусском языке и попросил дать ему консультацию по фруктовому чаю.

Встретил недопонимание.

Я с тобой не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков (разговариваю — Прим. NEWS.ru), — заявил в ответ Миракян.

Однако услышал, что говорить надо на русском языке. В случае отказа, ему пригрозили вызовом охраны. Он обалдел, но сделал запись в книге жалоб. Позже мужчина написал об инциденте в Facebook. При этом автор блога не поведал о том, чем закончилась история.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные с лозунгом «Польша для поляков» избили группу общавшихся на русском языке граждан Украины, Польши и Белоруссии в городе Торунь. Нападение случилось 9 февраля около 1:30 на Театральной площади в центе города. Торуньская полиция объявила нападавших в розыск и открыла горячую линию для свидетелей драки.