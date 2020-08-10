Белорусские правоохранители продолжают жёстко пресекать любые попытки дестабилизации, связанные с гражданскими акциями по следам прошедших 9 августа президентских выборов. Вечером 10 августа, после того, как Центризбирком республики огласил предварительные итоги голосования — ожидаемо отдав победу действующему лидеру Александру Лукашенко, — оппозиция снова вышла на улицы. А на 11-е число противники главы государства анонсировали начало всеобщей забастовки.

В Минске и регионах на антилукашенковские митинги недовольные граждане стали собираться к 19:00 по местному времени (совпадает с московским). СМИ активно анонсировали предстоящие протестные акции, поэтому белорусские силовики — ОМОН, «тихари» (сотрудники милиции в штатском) и даже подразделения военного спецназа и КГБ — были готовы: первые задержания зафиксированы ещё в половине седьмого.

Милиция заблаговременно оцепила площади и скверы у стелы «Минск — город-герой», где ещё 9 августа прошёл митинг оппозиции. Кандидат в президенты Светлана Тихановская, набравшая, по неофициальным данным , более 70% голосов (по официальным, 80% — у Лукашенко), от участия в акциях протеста отказалась. Государственная пропаганда предсказуемо использовала этот факт как довод в пользу того, что оппозиционные силы не имеют лидера, и потому победа Лукашенко легитимна.

Впрочем, на недовольных белорусов этот довод не возымел действия. Тихановская с самого начала кампании заявляла о том, что, если станет президентом, первым делом проведёт новые выборы с допуском всех кандидатов. Лишённая амбиций встать у руля она выступила в роли коллективного «анти-Лукашенко», поэтому её отсутствие на митингах — фактор не столь значимый, как это пытаются представить проправительственные силы.

А вот жёсткие действия властей лишь подстёгивают протестную активность, которая распространилась не только на белорусскую столицу, но и на другие города. Причём в ряде из них и 9, и 10 августа силовики отказались пресекать акции мирных демонстрантов.

Для России белорусские протесты — и их итоги — не менее важны, чем для самого Лукашенко. По данным оппозиционных Telegram-каналов, на проспекте Победителей в Минске задержаниями руководит Дмитрий Павличенко — первый командир белорусского СОБР (специального отряда быстрого реагирования) и ныне руководитель одной из ветеранских организаций. Эта информация мгновенно разлетелась по Сети и вызвала немалый резонанс, заставив говорить о привлечении аналога украинских «титушек». Жёсткое подавление протестов происходит при молчаливом согласии России, которая ещё до объявления окончательных итогов голосования поздравила Лукашенко с переизбранием. Такого рода поддержка со стороны Кремля (пусть и пассивная) порождает в экспертном сообществе опасения относительно повторения украинского Майдана, но — теперь в Белоруссии. Помимо этого, эксперты допускают и «венесуэльский» вариант, при котором Запад де-факто признает новым президентом Тихановскую, но Лукашенко останется у руля благодаря поддержке силовиков.

Наталия Федосенко/ТАСС

Как отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов, в данный момент ситуация в республике двоякая, говорить о том, что власть или оппозиция одерживает верх — преждевременно.

С одной стороны, мы видим, что инициатива по-прежнему у власти. Руководство страны пока сохраняет контроль, не допустив «украинизации» Беларуси во время протестов, последовавших за голосованием 9 августа. То есть свои репрессивные функции оно выполняет успешно. С другой стороны, и общество демонстрирует готовность к дальнейшим действиям. Влияют на ситуацию и сообщения правозащитников как минимум об одной жертве (в белорусском МВД это отрицают. — NEWS.ru). Гибель человека по вине властей — совсем не то же самое, что привычные фальсификации на выборах, это меняет настроение протестующих. Интернет работает лучше, поэтому мобилизация недовольных граждан становится проще. Но если количество протестующих останется на уровне 9 августа, ни о какой возможной «украинизации» или «венесуэлизации» говорить не приходится. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

Данные — пусть и неофициальные, — о количестве проголосовавших за Тихановскую делают её легитимным лидером как в глазах белорусского населения, так и с точки зрения Запада, подчёркивает эксперт. И это же сеет сомнения и в рядах силовиков, которые тоже понимают, что защищают вроде как «кукольного» президента.

Что касается международной оценки итогов выборов, то для Лукашенко был критически важен факт признания его Россией — это даёт ему огромный внутренний ресурс, считает Усов. Теперь белорусский лидер может, сталкиваясь с протестами, представлять их как антироссийские (и, соответственно, прозападные) и обращаться за помощью к Москве.

Незадолго до начала протестных акций 10 августа КГБ Белоруссии заявило о том, что на Тихановскую якобы готовилось покушение. Эта информация вызывала резонные сомнения: кроме, собственно, пролукашенковских сил оппозиционный кандидат никому не переходила дорогу. На Западе, очевидно, в версию о покушении не поверят — как в итоге не восприняли всерьёз информацию о российских наёмниках, якобы пытавшихся сорвать выборы. В конечном счёте, позиции Лукашенко вновь замкнуты на Россию. В этом плане ему есть на что рассчитывать. Хотя Кремль и устал от непредсказуемого белорусского лидера, других союзников на европейском направлении у Москвы по сути не осталось. И, очевидно, поддержав Лукашенко ещё до объявления окончательных итогов выборов, Россия преследует одну цель — избежать «новой Украины» на своих западных рубежах.