https://static.news.ru/photo/d599ee1a-4e7a-11ea-88da-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После того как принц Гарри сложил с себя королевские полномочия и переселился в Канаду, он расслабился и стал намного счастливее.

Об этом сообщает издание Us Weekly со ссылкой на анонимный источник, близкий к королевской семье.

Отмечается, что для герцога Сассекского было важно подальше увезти свою семью, чтобы защитить родных от излишнего внимания британских изданий. Принц Гарри винит в смерти матери папарацци, которые постоянно преследовали её машину. Сейчас он не хочет, чтобы его сын и жена также пострадали от СМИ.

Принц Гарри покинул Великобританию 20 января и прибыл в канадский город Ванкувер, где его уже ждали супруга Меган Маркл и девятимесячный сын Арчи.

Как писал NEWS.ru, супруги Меган и Гарри сообщили, что планируют жить как в Соединённом Королевстве, так и в Северной Америке. Решение разочаровало британскую королеву Елизавету II, которая вместе с другими родственниками узнала о намерениях внука из поста в соцсети.