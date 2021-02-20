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СМИ: принц Гарри и Меган Маркл тайно жили в особняке Опры Уинфри

16:34, 20 февраля 2021
Принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Бывшие официальные члены королевской семьи Великобритании принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от королевских титулов, некоторое время тайно проживали в особняке известной в США и за их пределами телеведущей Опры Уинфри.

Герцог Сассекский с супругой при переезде в США планировали снять квартиру, однако Опра Уинфри предложила паре пожить у неё, пока Гарри и Меган не освоятся в стране.

Чета королевских кровей жила в Монтесито в штате Калифорния, в особняке стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (около 8,3 млрд рублей), сообщает издание The Sun.

Уинфри отмечала, что всячески поддерживала супружескую пару, а также мать Меган Маркл Дорис. Телеведущая давала гостям советы, как справляться с повышенным вниманием со стороны общественности.

Они снимали квартиру, но Опра предложила им воспользоваться её огромным особняком, чтобы они могли как следует изучить это место и просто скрыться подальше от любопытных глаз, — рассказал британскому изданию осведомлённый источник.

Позже принц Гарри и Меган Маркл приобрели в Санта-Барбаре особняк стоимостью $15 млн (около 1,1 млрд рублей), при этом часть средств пара взяла в ипотеку. Особняк был куплен у российского банкира Сергея Гришина.

В феврале стало известно, что герцог и герцогиня Саксесские Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребёнка. Летом 2020 года Меган Маркл рассказывала, что пережила выкидыш. Это стало для неё большой потерей. Накануне внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Эжени родила сына.

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