Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

https://static.news.ru/photo/5a424b08-6b03-11eb-a02e-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Эжени 9 февраля родила сына.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, мальчик появился на свет в 08:55 по местному времени в больнице Portland Hospital. Джек Бруксбэнк, супруг принцессы, присутствовал при родах.

Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, герцогиня Йоркская Сара и господин и госпожа Джордж Бруксбэнк были проинформированы и очень рады новостям. Её Королевское Высочество и её ребёнок чувствуют себя хорошо, — отметил представитель королевской семьи.

Ребёнок стал первенцем для пары и первым внуком для принца Эндрю и его бывшей жены Сары. Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз. Её другая внучка, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл должна родить в 2021 году.

Принцесса Эжени является младшей дочерью герцога Йоркского. 12 октября 2018 она вышла замуж за Бруксбэнка. В прошлом он работал менеджером в ночном клубе, сейчас является представителем принадлежащего актёру Джорджу Клуни бренда текилы в Великобритании. Сама принцесса руководит деятельностью арт-галереи Hauser & Wirth.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены изменить условия сделки со старшими членами британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские добиваются продления испытательного периода, который был дан им для обдумывания решения об отказе от привилегий и титулов и должен истечь 31 марта. Гарри и Меган могут попросить предоставить им ещё год.