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Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи. Для этого они прилетят из Канады в Британию.

После выступления пары с них снимут титулы, а они официально перестанут представлять монархию. Также у Принца Гарри и Меган Маркл запланирована встреча со старшими Виндзорами, то есть герцогами Кембриджскими, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, пишет «Газета.ru».

Ранее принц Гарри, комментируя свой отказ от некоторых королевских полномочий, признался, что решился на этот шаг из-за семьи. Он обвинил в смерти матери папарацци, которые постоянно преследовали её машину. Сейчас он не хочет, чтобы его сын и жена тоже пострадали от СМИ.

Как писал NEWS.ru, супруги Меган и Гарри заявили о своём желании жить на две страны. Слова сына разочаровали британскую королеву Елизавету II.