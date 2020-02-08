Принц Гарри, комментируя свой отказ от некоторых королевских полномочий, признался, что решился на этот шаг из-за семьи. По его словам, только таким образом он сможет их защитить.
Накануне принц Гарри и Меган Маркл посетили закрытое мероприятие, в ходе которого они откровенно рассказали присутствующем о своей жизни.
Он рассказал, как детство повлияло на его взрослую жизнь. В своей речи принц коснулся «мегзита», сказав, что он и Меган решились на трудный шаг, но он не жалеет о нём, потому что хочет защитить свою семью, — рассказал Mail Online собственный источник.
Принц Гарри винит в смерти матери папарацци, которые постоянно преследовали её машину. Сейчас он не хочет, чтобы его сын и жена тоже пострадали от СМИ.
Как писал NEWS.ru, супруги Меган и Гарри сообщили, что планируют жить как в Соединённом Королевстве, так и в Северной Америке. Решение разочаровало британскую королеву Елизавету II, которая вместе с другими родственниками узнала о намерениях внука из поста в соцсети.
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