https://static.news.ru/photo/641b117a-4aaa-11ea-a975-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри, комментируя свой отказ от некоторых королевских полномочий, признался, что решился на этот шаг из-за семьи. По его словам, только таким образом он сможет их защитить.

Накануне принц Гарри и Меган Маркл посетили закрытое мероприятие, в ходе которого они откровенно рассказали присутствующем о своей жизни.

Он рассказал, как детство повлияло на его взрослую жизнь. В своей речи принц коснулся «мегзита», сказав, что он и Меган решились на трудный шаг, но он не жалеет о нём, потому что хочет защитить свою семью, — рассказал Mail Online собственный источник.

Принц Гарри винит в смерти матери папарацци, которые постоянно преследовали её машину. Сейчас он не хочет, чтобы его сын и жена тоже пострадали от СМИ.

Как писал NEWS.ru, супруги Меган и Гарри сообщили, что планируют жить как в Соединённом Королевстве, так и в Северной Америке. Решение разочаровало британскую королеву Елизавету II, которая вместе с другими родственниками узнала о намерениях внука из поста в соцсети.