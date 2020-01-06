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Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от некоторых своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, чтобы жить на две страны.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Её Величество Королеву. Теперь мы планируем делить наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, — говорится в официальном аккаунте Instagram герцога и герцогини Сассекских.

Они поблагодарили своих подданных за поддержку и веру в лучшее.

Как писал NEWS.ru, герцог и герцогиня Сассекские из-за поездки в Канаду пропустили устраиваемый королевой Елизаветой II традиционный приём дипломатического корпуса. Впервые принц Гарри и Меган Маркл нарушили традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу.