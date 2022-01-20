Приказано исчезнуть: учёные спорят о роли человека в вымирании биосферы

Биосфера Земли, вероятно, вступает в эпоху массового вымирания видов, шестую за историю жизни на нашей планете. От предыдущих пяти глобальных биологических катастроф нынешнюю отличает никогда за миллиарды лет не возникавший феномен: шестое вымирание вызвано деятельностью не внешних факторов, а одного из обитателей Земли, вида «человек разумный». Учёные всерьёз рассматривают перспективу (не столь уж отдаленную, по геологической шкале времени), когда Homo Sapiens останется на Земле в обществе считаного числа животных и растений, сумевших заключить с ним мир: домашних животных, городских птиц, а также крыс и тараканов.

За изученные палеонтологами 450 миллионов лет, отсчитывая от нынешней эпохи, виды массово исчезали с лица Земли пять раз. Каждая из таких катастроф приводила к исчезновению до 75% всех обитателей планеты на тот период. Самым известным в массовом сознании является вымирание динозавров, которые ощущали себя вполне благополучно на протяжении предыдущих 65 миллионов лет (то есть на порядок дольше, чем существует человечество как вид).

Согласно опубликованному на этой неделе в журнале Biological Reviews исследованию Тихоокеанского центра биологических исследований университета штата Гавайи, процесс массового вымирания видов отчётливее всего проявляется на суше и в пресноводных водоёмах. Что происходит в глубине океанов, учёные затрудняются сказать из-за недостаточной изученности биосферы водной толщи.

Lidia Veles/NEWS.ru

Ученые предупреждают, что если вид Homo Sapiens будет оставаться разумным только по названию, а не по своим поступкам, он совершит биологическое самоубийство на десятки миллионов лет быстрее, чем просуществовали гигантские ящеры.

Авторы работы не скрывают, что ряд их коллег сомневается в таких выводах, но утверждают, что скептики (или в данном контексте оптимисты) пытаются отрицать очевидное.

Свои пессимистические заключения авторы исследования делают на основании изучения численности популяций ряда видов насекомых, улиток, моллюсков и прочих «неочевидных» для неспециалиста видов живых существ, в первую очередь беспозвоночных. Даже в международной Красной Книге находящихся под угрозой видов содержится перечень преимущественно птиц и млекопитающих, а всего 882 вида.

Однако эти виды, хотя именно они лучше всего заметны «невооружённым глазом», составляют всего около 5% биологического разнообразия планеты. Количественно это около 40 тысяч видов, и только 28% из них находятся под угрозой вымирания конкретно из-за деятельности человека — самого инвазивного вида в природе.

Впервые термин «шестое вымирание» был введён в 1995 году в работе двух американских биологов, и с тех пор научное сообщество резко разделилось на два лагеря по отношению к справедливости этого прогноза.

Скептики/оптимисты используют данные из Красной книги как раз в качестве доказательства , что шестое вымирание является плодом необоснованного алармизма, поскольку в перечне угрожаемых видов большая часть составляет всё-таки меньше половины их общего количества.

Это доказывает, что человек ответственен за исчезновение только около 1,5 вида в год в течение последних 1500 лет, и даже эти утраты были в существенной степени скомпенсированы возникновением новых видов в течение того же времени, — утверждают эти биологи.

Елена Гурдина/NEWS.ru

Такую точку зрения находит вполне разумной и палеонтолог Кирилл Еськов, в беседе с NEWS.ru назвавший утверждения о шестом вымирании «зелёным алармизмом».

Такие утверждения основываются исключительно на абстрактных построениях их авторов просто потому, что ни у кого сегодня нет и не может быть научных данных о том, какими темпами исчезали виды в прошлом. Чтобы такие темпы установить, нужно наблюдать тенденцию на протяжении миллионов лет. А делать такие выводы на основании половины тысячелетия — это просто смешно. К науке эти утверждения не имеют никакого отношения. Кирилл Еськов старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН

Еськов при этом не отрицает, что человек в самом деле ответственен за исчезновение каких-то видов животных и растений. Но называть Homo Sapiens виновником именно массового вымирания — это, считает он, н что иное, как своеобразная «мания величия наоборот».

Да, вырубка лесов в первую очередь приводит к исчезновению видов, для которых эти леса являются экологической нишей. Но у нас просто нет данных, чтобы утверждать, что человеческая деятельность сжила с лица Земли миллионы видов. Просто нет эталона для сравнения, — считает ученый.

Исследование гавайских учёных как раз цитирует данные о том, что за упомянутые полтора тысячелетия из природы исчезло до 13% видов, населявших Землю в XVI веке, или количественно — два миллиона.

Хотя эта цифра далека от 75-процентного раздела, который формально считается массовым вымиранием, учёные подчёркивают, что биосфера сегодня находится только в самом начале этого процесса, но что тренд на е обеднение очевиден.

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Какими бы ни были конкретные оценки, неоспоримо, что виды исчезают гораздо более быстрыми темпами, чем когда бы то ни было в прошлом,—утверждает один из авторов доклада Роберт Коуи.

Гавайские биологи не просто констатируют факты — они указывают на неэффективность всех существующих сегодня природоохранных программ. Это приводит учёных к пессимистическому заключению, что начавшийся процесс шестого вымирания необратим.

Есть и третья категория биологов, которые не отрицают факта шестого вымирания, но и не винят в нём человечество. По мнению этих учёных, наблюдаемый процесс является естественным ходом эволюции, и сделать с этим ничего невозможно, да и не нужно. Более того, говорят они, попытки остановить исчезновение видов как раз и является вмешательством человека в естественные природные процессы. Такая точка зрения является распространённой и среди той части климатологов, которая отрицает антропогенный характер глобальных изменений климата.

В этих условиях, считают они, задачей человечества является то, что авторы называют «превентивной археологией»— сохранением заранее как можно большего числа образцов пока ещё существующих биологических видов, причём не в природе (это, считают исследователи, тщетная затея), а в естественнонаучных музеях — чтобы наши потомки могли их увидеть если не в живом, то хотя бы в засушенном виде.