Приезжающим на Мальту туристам будут выплачивать по € 200

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Власти Мальты вводят денежное вознаграждение для приезжающих на отдых путешественников. Мера призвана поддержать туристическую отрасль страны.

Выплаты будут предоставляться при условии бронирования номеров непосредственно через местные отели. Иностранцы, поселившиеся в трёхзвёздочных гостиницах, получат по €100. Постояльцам четырёхвёздочных отелей заплатят по €150, а гостям пятизвёздочных — по €200.

Ещё одним условием является продолжительность отдыха на мальте — не менее трёх дней. При бронировании номера на острове Гозо размер вознаграждения будет увеличен на 10%.

Министр Туризма Мальты пояснил, что таким образом власти намерены повысить конкурентоспособность местных отелей. Они рассчитывают, что в 2021 году страну посетят не менее 35 тысяч туристов, сообщает Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести нынешнее лето внутри страны. Она отметила, что государство очень многое делает для того, чтобы людям было комфортно отдыхать на родине, к тому же из-за возможного карантина существует риск «зависнуть» где-нибудь за рубежом.