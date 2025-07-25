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Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 09:40

Приехавшего в Россию британца поразило отношение русских к СВО

Аналитик Уолш назвал Россию патриотичной страной и восхитился ее гражданами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россияне одобряют внешнеполитический курс своего государства и оказывают сильную поддержку ВС РФ в зоне СВО, заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш на YouTube-канале. По его словам, Россия является очень патриотичной страной.

Аналитик рассказал, что один из его британских друзей, никогда не испытывавший симпатий к РФ, недавно посетил Санкт-Петербург. В итоге мужчина был поражен высоким уровнем патриотизма среди местных жителей.

Он был сильно удивлен, что это настолько патриотичная страна. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа, — отметил Уолш.

По мнению эксперта, Запад пытался добиться совершенно противоположного результата. Однако ни ЕС, ни США успехов в этом не достигли, и россияне продолжают быть опорой для принимающих участие в спецоперации военнослужащих, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ массово отказываются от переброски на Красноармейское направление в Донецкой Народной Республике. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ряде городов Украины активизировалась подготовка иностранных наемников.

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