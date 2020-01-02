Соединённые Штаты подтвердили свою причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде. Целью называются два объекта, «связанные с Ираном».
Об этом
Каких-то других подробностей ночной атаки агентство не приводит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек погибло при ударе по аэропорту иракской столицы. В частности, был убит иранский генерал Касим Сулеймани, члены шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», а также двое «гостей организации», которые находились около аэропорта.
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