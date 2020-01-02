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Несколько мощных взрывов прогремело в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Там расположены американские военные базы, которые, возможно, подверглись ракетным ударам.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath, который говорит о пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него...