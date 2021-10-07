При взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек

Число погибших при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана увеличилось до семи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности. Согласно полученной информации Министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, утверждённого после прихода к власти сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), в школе взорвалась ручная граната.

Как отмечается, все пострадавшие являются учениками школы. Они госпитализированы, некоторые из них на настоящий момент находятся в критическом состоянии. Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.

До этого была информация об одном погибшем. Подробности этого дела пока не раскрывают.

Ранее сообщалось о взрыве у входа в мечеть Идхаг, где проходила церемония прощания с матерью представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида. Как сообщается, после взрыва началась перестрелка между талибами и боевиками одной из ячеек запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ). Муджахид инцидент подтвердил и отметил, что взрыв произошёл при большом скоплении людей, в результате чего погибли мирные жители.