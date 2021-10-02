Взрыв прогремел у одной из мечетей в Кабуле

В столице Афганистана прогремел взрыв у входа в мечеть Идхаг, где проходила церемония прощания с матерью представителя радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихуллы Муджахида. Есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Kabul News.

По сведениям телеканала, после взрыва началась перестрелка между талибами и боевиками одной из ячеек запрещённой в России террористической группировки «Исламское гоударство». Боестолкновение продолжается в настоящее время.

Муджахид на своей странице в Twitter подтвердил инцидент. Он отметил, что взрыв произошёл при большом скоплении людей, в результате чего погибли мирные жители. Точное количество жертв он не назвал.

Ранее сообщалось, что ИГ взяла на себя ответственность за серию взрывов автомобилей талибов в афганском городе Джелалабад 18 и 19 сентября. Тогда погибли восемь человек, в том числе боевики «Талибана». Среди получивших ранения были женщины и дети.