Президента Гондураса госпитализировали с COVID-19

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес попал в больницу. У него диагностирована коронавирусная инфекция, осложнённая пневмонией.
Об этом рассказал представитель Национальной системы управления рисками Франсис Контрерас, слова чиновника
Хуану Орландо Эрнандесу 51 год. Он ранее сообщил о положительном тесте на коронавирус у себя и у своей супруги. О госпитализации изначально речь не шла, президент заявлял, что готов продолжить управлять страной в удалённом формате.
В мае президент Гондураса оказался в центре внимания правоохранительных органов США. Как передавал NEWS.ru, представители прокуратуры штата Нью-Йорк заявили, что Эрнандес имеет отношение к трансграничному наркотрафику.
Всего за время пандемии в Гондурасе было выявлено 9656 случаев COVID-19, 330 человек скончались. Население центральноамериканской страны — чуть менее 8,5 млн человек по данным от 2013 года.
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