Президента Гондураса госпитализировали с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f00485a-b0d0-11ea-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес попал в больницу. У него диагностирована коронавирусная инфекция, осложнённая пневмонией.

Об этом рассказал представитель Национальной системы управления рисками Франсис Контрерас, слова чиновника приводит РИА Новости. Рентгенография показала наличие в лёгких президента «незначительных инфильтратов». Контрерас отметил, что глава государства чувствует себя в целом хорошо, несмотря на пневмонию.

Хуану Орландо Эрнандесу 51 год. Он ранее сообщил о положительном тесте на коронавирус у себя и у своей супруги. О госпитализации изначально речь не шла, президент заявлял, что готов продолжить управлять страной в удалённом формате.

В мае президент Гондураса оказался в центре внимания правоохранительных органов США. Как передавал NEWS.ru, представители прокуратуры штата Нью-Йорк заявили, что Эрнандес имеет отношение к трансграничному наркотрафику.

Всего за время пандемии в Гондурасе было выявлено 9656 случаев COVID-19, 330 человек скончались. Население центральноамериканской страны — чуть менее 8,5 млн человек по данным от 2013 года.