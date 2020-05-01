Прокуратура Нью-Йорка обвиняет президента Гондураса в наркотрафике

https://static.news.ru/photo/1d1a0a6e-8b74-11ea-a576-fa163e074e61_660.jpg Хуан Орландо Эрнандес Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк считает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес имеет отношение к незаконному обороту наркотиков. Об этом говорится в опубликованном на сайте прокуратуры документе.

Там отмечается, что в США предъявлены обвинения бывшему главе полиции Гондураса Хуану Карлосу Бонилье Вальядаресу, который поставлял в Штаты наркотики.

Также он контролировал поставки многотонных партий кокаина в США в интересах бывшего конгрессмена Гондураса Тони Эрнандеса и его брата (президента).

Как ранее писал NEWS.ru, МВД Грузии сообщило о задержании в Батуми членов международной преступной группы, перевозящей наркотики. Речь идёт о двух гражданах Болгарии.