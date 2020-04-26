Болгарских наркоторговцев задержали в Грузии

https://static.news.ru/photo/43bf4370-87e4-11ea-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

МВД Грузии сообщило о задержании в Батуми членов международной преступной группы, перевозящей наркотики. Речь идёт о двух гражданах Болгарии.

Преступники хотели провезти через грузинскую территорию крупную партию героина, передаёт «Интерфакс». Они положили 40 килограмм запрещённых веществ в тайник легкового автомобиля и поехали на нём из Армении.

В операции по их поимке принимали участие сотрудники управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции Соединённых Штатов. Наркотики нашли в съёмной квартире, где остановились правонарушители.

Ранее, как писал NEWS.ru, следствие по делу о наркотрафике в одной из колоний Тульской области лишилось главного вещественного доказательства — кота. С его помощью злоумышленники передавали наркотики заключённым, кот сбежал из тюремного зооуголка.