Болгарских наркоторговцев задержали в Грузии

МВД Грузии сообщило о задержании в Батуми членов международной преступной группы, перевозящей наркотики. Речь идёт о двух гражданах Болгарии.
Преступники хотели провезти через грузинскую территорию крупную партию героина,
В операции по их поимке принимали участие сотрудники управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции Соединённых Штатов. Наркотики нашли в съёмной квартире, где остановились правонарушители.
Ранее, как писал NEWS.ru, следствие по делу о наркотрафике в одной из колоний Тульской области лишилось главного вещественного доказательства — кота. С его помощью злоумышленники передавали наркотики заключённым, кот сбежал из тюремного зооуголка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен