У президента Гондураса выявлен коронавирус

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заразился коронавирусом. Инфекция была также обнаружена у его жены и двух помощников. У супруги Анны Гарсия Кариас болезнь протекает бессимптомно.
Как
По данным университета Джонса Хопкинса, в Гондурасе выявлено 9,656 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 330 человек.
Накануне стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, госпитализирована с двусторонней пневмонией. Состояние первой леди страны стабильное. Тесты украинского лидера и его детей показали отрицательные результаты.
По информации пресс-службы, у Зеленской — внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. При этом необходимости в подключении её к аппарату искусственного дыхания нет, писал NEWS.ru.
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