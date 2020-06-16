У президента Гондураса выявлен коронавирус

https://static.news.ru/photo/cc94bace-b06e-11ea-ba80-fa163e074e61_660.jpg Хуан Орландо Эрнандес Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заразился коронавирусом. Инфекция была также обнаружена у его жены и двух помощников. У супруги Анны Гарсия Кариас болезнь протекает бессимптомно.

Как передаёт Republica, глава государства продолжит руководить страной удалённо. Эрнандес лично сообщил о своём заболевании по телевидению. По словам президента, он почувствовал некоторое недомогание в выходные, и уже сегодня ему поставили диагноз COVID-19. Он добавил, что сейчас находится в изоляции и будет работать с помощью видеоконференций и через своих правительственных чиновников.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Гондурасе выявлено 9,656 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 330 человек.

Накануне стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, госпитализирована с двусторонней пневмонией. Состояние первой леди страны стабильное. Тесты украинского лидера и его детей показали отрицательные результаты.

По информации пресс-службы, у Зеленской — внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. При этом необходимости в подключении её к аппарату искусственного дыхания нет, писал NEWS.ru.