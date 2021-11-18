Президент Украины ввёл санкции против 28 российских сотрудников спецслужб

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 28 сотрудников разведывательных и спецслужб Российской Федерации. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Перечень лиц, против которых введены санкции, включает имена 23 граждан РФ, а также украинцев и лиц без указания гражданства.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), - говорится в указе.

Решение о применении санкций против сотрудников разведки и спецслужб РФ было принято СНБО на заседании 20 августа. Отмечалось, что они «причастны к содействию оккупационной власти в Крыму и на Донбассе, а также насаждают российские нарративы на оккупированных территориях». Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы страны и так далее.

Ранее Совбез Украины ввёл санкции против российских Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и севастопольского завода судовой светотехники «Маяк". Согласно решению Совбеза Украины, санкции будут действовать три года. Уточняется, что помимо российских предприятий ограничения были введены также и против компании Zasshid PTE.LTD, зарегистрированной в Сингапуре.