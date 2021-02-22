Президент Турции открыл новый стадион забитым пенальти

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Президент Турции Реджеп Эрдоган открыл новый футбольный стадион имени Гюрселя Акселя. Арену построили в Измире. В ходе торжественной церемонии политик забил пенальти. Спортивный объект увековечил в честь «великого капитана» Гюрселя Акселя, на протяжении профессиональной карьеры работавшего с клубом Göztepe SK («Гёзтепе»).

На кадрах, опубликованных порталом KararHaber, видно, как руководитель государства подъезжает к стадиону и подробно осматривает строение. Далее делегация во главе с Эрдоганом пришла на газон. После перед ним положили мяч. Выждав немного, лидер республики разбежался и забил мяч. Удар оказался хорошим. Вратарь дёрнулся в противоположную сторону от мяча, а затем не успел его поймать.

CumhurbaÅkanÄ± ErdoÄan, aÃ§Ä±lÄ±ÅÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅtirdiÄi GÃ¶ztepe GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda incelemelerin ardÄ±ndan yeÅil sahaya indi



Ä°zmir Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Ãzalan'a Åut Ã§eken ErdoÄan, kullandÄ±ÄÄ± penaltÄ± atÄ±ÅÄ±nÄ± da gole Ã§evirdi — KararHaber (@KararHaber) February 23, 2021

Накануне стало известно, что, начиная с марта, в Турции смягчат ограничительные меры по коронавирусной инфекции в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. Об этом заявил Эрдоган. Дорожную карту относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания обнародуют в ближайшее время. Комендантский час в Турции действует в рабочие дни с 21:00 до 05:00, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Жители обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Различные развлекательные заведения закрыты, еду можно купить только «навынос».

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Турции не преследует цели создания «Великого Турана», так как страны с преобладающим тюркским населением на постсоветском пространстве вряд ли поддержат такую инициативу. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.