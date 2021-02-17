Власти Турции решили смягчить ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b902c6f8-7149-11eb-8e80-96000091f725_660.jpg Фото: Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Global Look press

Начиная с марта в Турции будут смягчены ограничительные меры по коронавирусной инфекции в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мы разделим регионы на четыре категории — высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным, — рассказал Эрдоган журналистам в Анкаре, сообщает РИА Новости.

Дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания будет обнародована в ближайшее время.

Комендантский час в Турции действует в рабочие дни с 21:00 до 05:00, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Жители обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Различные развлекательные заведения закрыты, еду можно купить только «навынос».

Как писал NEWS.ru, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в мире продолжает расширяться география распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. В последние недели общая статистка по заболеваемости улучшается, но новые штаммы продолжают выявлять в различных странах.