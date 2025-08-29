Президент Португалии назвал Трампа «русским активом» Президент Португалии ди Соуза обвинил Трампа в работе на интересы России

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза обвинил главу США Дональда Трампа в работе на интересы России, информирует местное издание 24 Noticias. По данным источника, лидер назвал его «русским активом». Ди Соуза также обвинил Трампа в стратегической поддержке Москвы.

Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире объективно является советский актив, или русский. Он работает как актив, — подчеркнул президент Бразилии.

По мнению ди Соузы, Вашингтон ведет переговоры только с одной стороной украинского конфликта и игнорирует позиции Киева и европейских партнеров. Бразильский лидер отметил, что это подтверждает работу Трампа в пользу России.

Ранее во Франции раскрыли отношение президента США к Киеву. По мнению аналитиков, Трамп воспринимает его как помеху для восстановления отношений с Москвой и урегулирования украинского конфликта путем дипломатии.

Также главу Белого дома уличили в сомнениях насчет реалистичности требований европейских партнеров и президента Украины Владимира Зеленского насчет России. По мнению экспертов, Трамп считает переговоры не соответствующими действительности.