Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО. При этом вносить изменения в основной закон страны никто не собирается, отметила она в эфире телеканала Pro TV.

В конституции Молдавии прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно, — подчеркнула Санду.

Молдавия по конституции обладает нейтральным статусом. При этом с 1994 года республика сотрудничает с Альянсом по индивидуальному плану партнёрства. В Кишинёве работает информационный центр НАТО и бюро по связям с Альянсом.

Ранее стало известно, что Россия ждёт сформулированной позиции стран НАТО на предложение о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Говоря о дате контактов между Россией и НАТО, Песков заметил, что «будет подтверждаться и переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть».