Президент Мексики заявил, что в стране нужно отменить Рождество

https://static.news.ru/photo/9817e92e-37b9-11eb-93dd-fa163e074e61_660.jpg Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: Carlos Ramos Mamahua/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Мексике наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19, в связи с этим населению страны в 2020 году необходимо воздержаться от празднования Рождества, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Соответствующее заявление было сделано 4 декабря во время обращения президента к гражданам. Так, глава государства призвал население страны «действовать с полной ответственностью в течение декабря». Известно, что в это время в Мексике активно празднуют Рождество и Новый год.

Мексиканский лидер отметил, что людям в первый месяц зимы следует не выходить из дома без необходимости, а также не устраивать вечеринки с друзьями и домочадцами. Президент призвал граждан общаться с близкими по видеосвязи и посещать магазины и аптеки только при особой надобности.

Давайте отложим рождественские подарки на другое время, — предложил Обрадор, слова которого приводит портал hromadske.ua.

По состоянию на 6 декабря в Мексике зафиксировано 1 168 395 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число инфицированных выросло на 11 625 человек. Общее число смертей в стране составляет 109 456 человек, сегодня зафиксировано 593 случая смерти. В активной фазе болезни находятся 199 476 человек, из них 3363 в критическом состоянии. Подтверждённых случаев полного излечения от вируса — 859 463.

Ранее NEWS.ru писал, что уходящий год называют одним из самых тяжёлых за последние 20 лет. Экономический кризис, пандемия COVID-19, самоизоляция и карантин стали испытаниями на прочность. Предстоящих новогодних праздников многие ждут с особым настроем, чтобы «отпустить» уходящий год и отдохнуть. Врачи же опасаются грядущего веселья. Высока вероятность того, что после каникул случится новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. К ней могут присоединиться и другие респираторные патологии — ОРВИ, грипп и некоторые виды аллергии.