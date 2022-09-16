Президент Мексики раскритиковал Запад за усугубление конфликта на Украине

Фото: Luis Barron Eyepix Group / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что группы влияния, производители оружия, страны НАТО и мировые державы усугубляют конфликт на Украине и причиняют дополнительные страдания как его жертвам, так и населению всего мира. Глава государства отметил, что введенные санкции против России и крупные поставки вооружения Киеву это лишь способ для стран Запада удовлетворить собственные интересы. Он обвинил ведущих держав в том, что все они пренебрегли своей обязанностью содействовать мирному диалогу, пишет РИА Новости.

Еще более предосудительным является поведение великих держав, которые явно или молчаливо позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам, — рассказал мексиканский лидер.

Он добавил, что по этой причине возникают подозрения, что происходящее на Украине вдохновляется интересами военной промышленности. Он предложил создать комитет мира, куда бы вошли бы премьер Индии, папа римский и генсек ООН.

России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке, написала ранее китайская газета Global Times. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике. Автор материала отмечает, что другие страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах. Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.