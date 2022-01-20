Президент Ирана предсказал распад НАТО

НАТО обманными путями проникает на территории других государств. Подобная линия поведения в скором времени приведёт к распаду Альянса. Об этом президент Ирана Ибрахим Раиси заявил во время выступления в Госдуме в ходе визита в Москву, передаёт ТАСС.

НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам. Противостояние независимым демократиям, самоидентификации народов, культуре, традиции народов — всё это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счёте приведёт к их распаду, — цитирует его агентство.

По словам иранского лидера, американская стратегия господства потерпела поражение и в настоящее время позиции США слабы. Однако Вашингтон не желает отказываться от политики экспансии. Он использует экономические санкции и стремится дестабилизировать ситуацию в независимых государствах изнутри.

Ранее сообщалось, что Раиси в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным предложил создать синергию двух государств для противостояния Западу. Он подчеркнул, что санкции и ограничения не должны препятствовать развитию стран.