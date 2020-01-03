https://static.news.ru/photo/bcd1c648-2df3-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Ahmad Halabisaz/imago stock&people/Global Look Press

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

#BREAKING Iran and 'free nations of region' to avenge general's killing: Rouhani pic.twitter.com/yr94qUXcIc — AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.

В свою очередь посол Ирана в Ираке сообщил, что в результате атаки США погибли 10 человек. До этого было известно о восьми погибших.

#BREAKING : Iran’s ambassador to Iraq says ten people were killed in the US attack on its convoy.



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Как писал NEWS.ru, ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что иракцы радуются известию об уничтожении Сулеймани.