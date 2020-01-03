Как писал NEWS.ru, ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что иракцы радуются известию об уничтожении Сулеймани.
Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».