Хасан Рухани Хасан Рухани Фото: Ahmad Halabisaz/imago stock&people/Global Look Press

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

В свою очередь посол Ирана в Ираке сообщил, что в результате атаки США погибли 10 человек. До этого было известно о восьми погибших.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что иракцы радуются известию об уничтожении Сулеймани.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях