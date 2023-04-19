«Никогда больше»: президент ФРГ извинился перед евреями и поддержал Украину Штайнмайер попросил у евреев прощения за преступления нацистов и пообещал помогать Украине

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил у евреев прощения за убийства и зверства немецких нацистов в годы Второй мировой войны, сообщило издание Spiegel. Выступая на памятном мероприятии в честь 80-й годовщины восстания в Варшавском гетто, Штайнмайер заявил, что подобное больше никогда не должно повториться в Европе. При этом Германия непоколебима в вопросе военной поддержки Украины, по его словам.

Немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы, евреев Варшавы, с жестокостью и бесчеловечностью, которым не подобрать слов. Я стою перед вами сегодня и прошу у вас прощения за те преступления, которые немцы совершили здесь, — сказал Штайнмайер.

«Никогда больше!», — это, по словам президента ФРГ, стало главным уроком, который Германия вынесла из Второй мировой войны. Но вместе с тем он связал этот лозунг с необходимостью поддержки Киева.

Никогда больше! Это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины вместе с Польшей и другими союзниками. Мы поддерживаем Украину в гуманитарном, политическом и военном отношении, — заявил Штайнмайер.

В декабре Штайнмайер в своем обращении к немцам по случаю Рождества признал, что 2022 год был сложным для ФРГ, поскольку страна ощутила на себе последствия украинского кризиса. По его словам, немцам пришлось во многом себя ограничивать из-за конфликта, но это не значит, что от жителей потребовали слишком многого.