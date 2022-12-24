Президент Германии напомнил о сложностях для немцев из-за Украины Штайнмайер в рождественском обращении напомнил о сложностях для немцев из-за Украины

Фото: Christian Ditsch / www.imago-images.de / Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам заявил, что последний год оказался кризисным для ФРГ, пишет газета Spiegel. Он добавил, что страна ощутила на себе последствия Украинского кризиса, а немцам во многих отношениях пришлось себя ограничивать. По его словам, он знает, что текущий кризис требует многого от населения Германии.

Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать. Вы тоже ощущаете на себе последствия этого конфликта, особенно экономические, — сказал Штайнмайер.

Он назвал «тяжелыми временами» происходящее в стране.

Ранее посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киеву благодаря немецкому правительству в результате долгого и «безумного политического сопротивления» удалось заключить контракт на сумму €178 млн. Таким образом, Германия передаст Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Украинский посол многократно критиковал работу руководства Германии. Дипломат ругал немецкие власти из-за «медлительности» в передаче Украине оружия. В начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.