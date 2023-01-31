Президент Бразилии Лула да Силва отказался отправлять боеприпасы на Украину

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Лула да Силва

Бразилия не станет отправлять боеприпасы на Украину, заявил президент страны Луис Инасиу да Силва в своем Twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что Бразилия - это страна мира.

Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне между Украиной и Россией. Бразилия – страна мира. В данный момент нам нужно найти тех, кто хочет мира, это слово до сих пор очень мало использовалось, - написал Луис Инасиу да Силва.

Запись была опубликована вскоре после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Бразильский президент также отметил, что надеется создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. С этой целью он планирует посетить в марте Китай.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что весной 2023 года ждет председателя КНР с государственным визитом в Москву. По его словам, это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях. Путин также отметил, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Политолог Андрей Кортунов ранее выразил мнение, что переговоры между Путиным, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции продолжатся в 2023 году, поскольку европейские лидеры считают это необходимым. Развития отношений между российским президентом и главами европейских стран в 2023 году ожидать не стоит, отметил он. По словам Кортунова, темами будущих переговоров могут стать продление зерновой сделки и вопросы безопасности ядерных объектов.