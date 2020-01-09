https://static.news.ru/photo/38caa18a-3307-11ea-931c-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: kremlin.ru

Депутат Леонид Чамагуа сообщил, что президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба отверг просьбу депутатов парламента республики о его отставке и заявил о необходимости принять меры для разрядки ситуации.

Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию, — цитирует Чамагуа ТАСС.

В ходе совещания в парламенте депутат Алхас Джинджолия отметил, что всем сторонам предлагалось сесть за стол переговоров.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал заявление по итогам заседания Совета безопасности. Оно было созвано из-за захвата здания администрации президента демонстрантами. Глава республики призвал всех не поддаваться на провокации и заявил о возможности введения чрезвычайного положения.