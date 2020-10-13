Пресс-секретарь президента Южной Осетии заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/262c2a00-0d70-11eb-b041-fa163e074e61_660.jpg Дина Гассиева Фото: Дина Гассиева/facebook.com

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева подтвердила, что у неё выявили коронавирус. По её словам, глава республики Анатолий Бибилов тоже сдал тест на COVID-19 и он у него отрицательный.

Да, я заболела коронавирусом, — сообщила РИА Новости Гассиева.

Всего в Южной Осетии за период пандемии было зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом. Республика 15 сентября открыла границу с Россией, до этого ограничения на въезд длились пять месяцев.

Как писал NEWS.ru, польский премьер-министр 52-летний Матеуш Моравецкий ушёл на карантин. Он контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Политик подчеркнул, что правительство «работает нормально». Моравецкий также рассказал, что находится в постоянном контакте со своими коллегами.