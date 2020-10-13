Премьер Польши самоизолировался после контакта с заболевшим коронавирусом

https://static.news.ru/photo/783b2d04-0d44-11eb-acff-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Mateusz Morawiecki/facebook.com

Польский премьер-министр 52-летний Матеуш Моравецкий ушёл на карантин. Он контактировал с человеком, который заразился коронавирусом.

В связи с контактом с человеком, заражённым COVID-19, я в соответствии со всеми процедурами отправляюсь на карантин, — написал Моравецкий на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что правительство «работает нормально». Он рассказал, что находится в постоянном контакте со своими коллегами.

За всё время пандемии в Польше зарегистрировано 135 278 случаев заражения. Во вторник было выявлено 5068 заболевших.

NEWS.ru писал, что министр внутренних дел Молдавии Павел Войку второй раз заразился коронавирусной инфекцией. Он находится в реанимации. Политик заявил, что чувствует себя лучше и надеется в скором времени вернуться к работе. Первый раз вирус был диагностирован у Войку в мае.