Молдавский министр повторно заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8fb76756-0bb2-11eb-ae7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку попал в реанимацию с коронавирусом. Он заразился COVID-19 второй раз.

По его словам, причиной стали проблемы со здоровьем, спровоцировавшие ослабление иммунитета.

На прошлой неделе после проведения теста я получил подтверждение заражения коронавирусом. На данный момент я нахожусь в больнице в отделении реанимации и прохожу лечение, — написал он в Facebook.

Он отметил, что сейчас чувствует себя лучше и надеется в скором времени вернуться к работе.

В первый раз коронавирус у Войку диагностировали в мае.

Ранее NEWS.ru писал, что Германия и Польша ввели новые ограничения для граждан и организаций. Это сделано, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции на фоне роста числа заражений.