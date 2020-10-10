Молдавский министр повторно заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку попал в реанимацию с коронавирусом. Он заразился COVID-19 второй раз.
По его словам, причиной стали проблемы со здоровьем, спровоцировавшие ослабление иммунитета.
На прошлой неделе после проведения теста я получил подтверждение заражения коронавирусом. На данный момент я нахожусь в больнице в отделении реанимации и прохожу лечение, —
написалон в Facebook.
Он отметил, что сейчас чувствует себя лучше и надеется в скором времени вернуться к работе.
В первый раз коронавирус у Войку диагностировали в мае.
Ранее NEWS.ru писал, что Германия и Польша ввели новые ограничения для граждан и организаций. Это сделано, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции на фоне роста числа заражений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен