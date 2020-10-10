Германия и Польша в борьбе с коронавирусом усилили ограничения

https://static.news.ru/photo/f7a5e250-0b0f-11eb-a806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Koall/dpa/Global look Press

Германия и Польша ввели новые ограничения для граждан и организаций. Это сделано, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции на фоне роста числа заражений.

Так, бары и рестораны Берлина должны теперь закрываться не позднее 23:00, как минимум до конца октября. Аналогичные меры вводятся в финансовой столице Германии — Франкфурте-на-Майне. Кроме того, решено ограничить часы работы всех торговых точек за исключением аптек и АЗС.

Днём ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что городам с наиболее высоким числом заражений отводится 10 дней на стабилизацию ситуации. В противном случае будут введены более жёсткие ограничения.

Что касается Польши, то там граждан обязали во всех общественных местах носить защитные маски, передаёт «Интерфакс».

Аналогичные меры рассматривают и в других странах Европы.

Например, в Великобритании эксперты в области здравоохранения призывают использовать средства индивидуальной защиты всех сотрудников офисов в том случае, если те находятся в помещении не одни.

В Чехии и вовсе рассматривают возможность введения режима изоляции, так как темпы заражения коронавирусом там существенно ускорились.

В целом ряде стран Европы регистрируют рекордное число новых инфицированных. В ряде случаев суточный прирост выше, чем был во время весеннего пика пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что Таиланд усилил контроль на сухопутных и морских границах с Малайзией и Мьянмой. Это сделано, чтобы предотвратить пересечение границы потенциальными носителями коронавируса.