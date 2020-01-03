https://static.news.ru/photo/8febd75c-3052-11ea-8d33-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что по-прежнему готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Для скорейшего решения самой главной проблемы — проблемы похищенных граждан — я готов лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, — сказал Абэ на пресс-конференции по случаю начала нового года.

В последние месяцы Абэ неоднократно заявлял о готовности к встрече с Ким Чен Ыном. Он считает, что встреча необходима для решения важного вопроса — похищение разведкой КНДР японцев в 70-е годы прошлого века.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным проведённого соцопроса, 61,5% жителей Японии выступают против того, чтобы Синдзо Абэ занимал пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после истечения его третьего срока в 2021 году.