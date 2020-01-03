Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что по-прежнему готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.
Для скорейшего решения самой главной проблемы — проблемы похищенных граждан — я готов лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, — сказал Абэ на пресс-конференции по случаю начала нового года.
В последние месяцы Абэ неоднократно заявлял о готовности к встрече с Ким Чен Ыном. Он считает, что встреча необходима для решения важного вопроса — похищение разведкой КНДР японцев в 70-е годы прошлого века.
Как ранее писал NEWS.ru, по данным проведённого соцопроса, 61,5% жителей Японии выступают против того, чтобы Синдзо Абэ занимал пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после истечения его третьего срока в 2021 году.
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